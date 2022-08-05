Tercih yapacak üniversite öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın son durağı Malatya oldu.

Tercih yapacak üniversite öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın son durağı Malatya oldu.

Malatya Soykan Meydanı’nda düzenlenen tercih fuarını değerlendiren Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın ilgi gördüğünü belirtti. Kızılay, fuarın amacının tercih yapacak üniversite öğrencilerine yardımcı olmak olduğunu hatırlatarak, “Amacımız Orta Anadolu bölgesinin üniversitelerini, üniversitelerin ev sahipliğinde öğrencilere yakından yüz yüze tanıtmak. Malatya’da tüm üniversitelerimiz koordinatörleri ve temsilcileri bizim gençlerimize bu bölgenin üniversitelerini tanıttı. Bizde İnönü Üniversitesi olarak iki haftadır bu illerin tümünü gezerek üniversitemizi tanıttık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın son durağı Malatya’da, Malatya İnönü Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım, Sivas Bilim ve Teknoloji, Erciyes, Amasya, Yozgat Bozok, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Tokat Gaziosmanpaşa, Ardahan ve Kayseri üniversitelerinin tanıtım stantları yer aldı.