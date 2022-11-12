Malatya İl Müftülüğü’ne Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım atandı. Malatya’da 2019 yılından beri İl Müftülüğü görevi yapan Veysel Işıldar ise Aksaray İl Müftülüğü’ne getirildi.

Malatya İl Müftülüğü’ne Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım atandı. Malatya’da 2019 yılından beri İl Müftülüğü görevi yapan Veysel Işıldar ise Aksaray İl Müftülüğü’ne getirildi.

Müftü atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya İl Müftülüğü’ne atanan Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, 1973 yılında Düzce ili Kaynaşlı İlçesi Çatalçam Köyü’nde doğdu. 2005-2007 yıllarında Ardahan-Damal, 2008-2011 yılları arasında Bartın-Amasra, 2011-2012 yılları arasında da Tekirdağ İli Muratlı İlçe Müftülüklerinde İlçe Müftüsü olarak, 2012-2017 yılları arasında İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Yıldırım, 2017 yılında Kırıkkale İl Müftüsü olarak atandı.

8 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan il müftüleri kararnamesiyle Erzurum İl Müftüsü olarak atanan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Malatya İl Müftülüğü’ne getirildi. Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası.