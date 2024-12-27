Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı Merkez Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

Çalıştaya Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum’un yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ, Ankara Hacı Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Beşirli, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mühendisi-Ekonomist Cevdet Özmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Araştırma Merkezleri, Çevre Danışmanlık firmaları, ilçe belediyeleri, Muhtarlar, STK temsilcileri, gönüllü öğrenciler ve il dışından çok sayıda misafir katıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, “Bugün burada, insanlığın geleceğini tehdit eden en önemli küresel sorunlardan biri olan iklim değişikliği ile mücadele etmek için bir aradayız. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verdiğimiz zarar, yalnızca doğayı değil, sosyal ve ekonomik dengeleri de sarsmaktadır. İnsan kaynaklı küresel ısınma, bu yüzyılın en büyük meydan okumalarından biri olarak karşımızda durmaktadır. Dünyamız, 150 bin yılda yalnızca 1C ısınırken, son 150 yılda bu artışın üzerine çıkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak kuraklık, sel, taşkın, kasırga gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artmış; buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve asit oranlarının yükselmesi gibi olumsuzluklar hem ekosistemleri hem de insan yaşamını ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel planlama, ulaşım, enerji, atık yönetimi ve çevre düzenlemelerinde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarını öncelikli hale getirdiklerini dile getiren Mum, “Bilim insanlarının da açıkça belirttiği üzere, iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri insani faaliyetlerin neden olduğu sera gazı salımlarıdır. Özellikle kentler, dünya nüfusunun %60-70’ini barındırması ve sera gazı salımlarının yaklaşık %70’ini üretmesi nedeniyle bu mücadelenin merkezindedir. Şehirlerimiz, sadece bu sıkıntının bir parçası değil, aynı zamanda çözümün de anahtarıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, kentsel planlama, ulaşım, enerji, atık yönetimi ve çevre düzenlemelerinde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarını öncelikli hale getirmiş bulunuyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi olan depremin yaralarını sararken, aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımızı da sürdürme kararlılığındayız. Bu kapsamda, hazırladığımız İklim Eylem Planı ile sera gazı emisyonlarını azaltmayı, kentimizi daha dirençli hale getirmeyi ve Malatya’yı bir “iklim dostu kent” olarak geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Ancak, bu sürecin başarıya ulaşması siz değerli paydaşlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın desteğiyle mümkün olacaktır. Bu çalıştayın, Malatya’mızın sürdürülebilir geleceğine katkı sunacağına olan inancım tam. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı Merkez Çalıştayı’nda bir konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Salih Uzun, yaşanan iklim değişikliğinden dolayı bir süre sonra insanlarda bir süre sonra toplu göç hareketinin başlayacağını söyledi. Uzun, “İklim değişikliği ile ilgili yaşanan sıkıntılar kuraklıklar, sel baskınları, fırtınalar, doğal afetler yaşanmaya başladığı zaman insanlar toplu bir şekilde göç hareketine başlayacak. Telafisi oldukça zor iklim muhacirlerinin geri dönüşü artık bir daha mümkün olmayacak’’ diye konuştu.