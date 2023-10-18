DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’nın içme suyunun karşılandığı Pınarbaşı Kaptajında ‘Rehabilitasyon Projesi’ kapsamında çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Malatya il merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Pınarbaşı Kaptaj Kaynağının eskiyen içmesuyu iletim hatlarının yenilenmesi için ‘Pınarbaşı Kaynağı Rehabilitasyon Projesi’ kapsamında yapılacak olan 1 adet 20 bin m3 kapasiteli su deposu ve 9,5 km uzunluğundaki isale hattı aracılığıyla Malatya il merkezine ulaşacak.

Malatya İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje çerçevesinde 9,5 km uzunluğundaki düktil borudan oluşan isale hattında sevkiyatı yapılarak çalışma sahasına indirilen bin 600 metre düktil borunun 700 metresinin döşendiğini belirtti.

DSİ Genel Müdürü Balta, projenin tamamlanması durumunda Pınarbaşı Kaptaj kaynağından gelen saniyede 3 bin 200 litre suyun 2055 yılına kadar Malatyalı vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi.