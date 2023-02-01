Meteoroloji, Malatya ve çevresinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Malatya ve çevresinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat Çarşamba günü akşam saat 18.00 ile 2 Şubat gece yarısına kadar il genelinde, kuvvetli kar, güney ilçeleri Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol ile kuzey ilçelerinde Arapgir, Arguvan ve Hekimhan’da yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Uyarıda, Kuvvetli kar yağışı ve yağış sonrası beklenen kuvvetli don nedeniyle ulaşımda aksamalar, tipi ve buzlanmalara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.