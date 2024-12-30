Malatya’da, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında yürütülen “Malatya Hububat Sektörünün Deprem Sonrası Toparlanması ve Değer Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi” için sözleşme töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan CMDP ile bugüne kadar Malatya’da 8 proje desteklenirken, bu projelerle bölge ekonomisine 1 milyar 260 milyon TL yatırım kazandırıldı. Fırat Kalkınma Ajansı’nın sağladığı 850 milyon TL’lik hibe desteği, şehrin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefledi.

Hububat sektörüne 60 Milyon TL’lik dev yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğünde ve Malatya Ticaret Borsası’nın ortaklığıyla hayata geçirilen projenin toplam bütçesi 60 milyon TL olarak belirlenirken, bunun 50 milyon TL’si hibe desteği olarak karşılanacak.

Proje kapsamında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek merkezde, 4.000 ton kapasiteli 40 adet silo ve 20 modern ofis yer alacak. Modern ofisler, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında işyerleri zarar gören esnafa tahsis edilerek hububat sektörünün yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.

Malatya Valiliğinde düzenlenen proje imza töreninde konuşan Vali Serdar Yavuz, projenin detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya’da üretilen hububat ürünlerinin etkin bir şekilde muhafaza edilmesi, üretim ve ticarete destek sağlanmasının amaçlandığını belirten Vali Yavuz, “Sanayi işletmelerinin taleplerinin karşılanması ve uzun vadede çiftçilere, esnafa ve tüketicilere olumlu katkılar sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı proje, Kalkınma Ajansı tarafından uygun görülmüş ve desteklenmesine karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın uzun zamandır bu sektöre özel bir ilgi gösterdiğini biliyoruz. Bu vesileyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Kalkınma Ajansımızı ve Bakanlığımızı bir kez daha tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmza programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak katıldı. Katılımcılar projenin bölgeye kazandırılması nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ettiler.