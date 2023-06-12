Malatya Havalimanı’nda geride kalan Mayıs ayında 76 bin 815 yolcu iç hatları kullandı. Bu yılın ilk 5 ayında ise bu rakam 289 bin 903 olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2023 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Malatya Havalimanı’nda geride kalan Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 76 bin 815 olurken iniş-kalkış yapan uçak trafiği sayısı ise iç hatlarda 517’ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagajdan oluşan kargo trafiği ise Mayıs ayında toplamda 531 ton olarak kayıtlara geçti.

Yapılan açıklamada 2023 yılının 5 aylık uçuş verileri de paylaşıldı. Buna göre Ocak-Mayıs arasında Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 289 bin 903, uçak trafiği 2 bin 838 ve yük trafiği ise 2 bin 204 ton olarak gerçekleşti.