Malatya’da kent merkezini etkisi altına alan sis, bazı bölgelerde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Bu durum, sürücüler ve yayalar için zaman zaman zor anlara neden olurken, sisin oluşturduğu manzara ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sabah işe gitmek üzere yola çıkan Malatyalılar, sisin gizemli atmosferinde yavaş ilerlerken, farklı bölgelerde sis nedeniyle düşük görüş mesafesi, trafikte zaman zaman aksamalara yol açtı.

Öte yandan, dron ile çekilen görüntülerde, yoğun sisin Malatya’nın üzerinde oluşturduğu etkileyici manzara gözler önüne serildi. Sis, bazı noktalarda şehir siluetini neredeyse tamamen gizlerken, diğer bölgelerde ise sisin arasından sıyrılan yapılar, görsel bir şölen sundu.

Malatyalılar, doğal güzellikleri ve nadir anları kaydetmek için cep telefonlarıyla bu eşsiz görüntüleri ölümsüzleştirdi.