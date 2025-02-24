Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi’nde donanımlı, modern, günümüz şartlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir spor kompleksi inşa edecek. Proje çalışmaları tamamlanan Tecde Spor Kompleksi’nin çalışmalarına ise kısa sürede başlanacak.MALATYA(İGFA) - “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırım” düsturuyla çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin cazibe noktası haline gelecek kompleks bir spor merkezi yapıyor. Yarı olimpik yüzme havuzundan kapalı spor salonlarına, voleybol ve basketbol sahalarından fitness alanlarına kadar düşünülen proje ile gençlere ve sporseverlere, spor alanlarında önemli fırsat sunuluyor.

Toplam proje alanı 8 bin 100 metrekare olan Tecde Spor Kompleksi’nin inşaat alanı 4 bin 260 metrekareden oluşuyor. Bodrum kat, zemin kat, 1 ve 2. kat şeklinde tasarlanan spor kompleksinde; 930 m² yarı olimpik yüzme havuzu, 880 m² kapalı spor salonu, açık voleybol- basketbol sahası, açık spor aletleri-fitness alanı ile alanı çevreleyen koşu pisti bulunuyor.

Hemen her detayı titizlikle düşünülen Tecde Spor Kompleksinin tamamı ise şu alanlardan oluşuyor:

“Bodrum Kat (İdari Bina- Gençlik Etüt Merkezi); teknik hacimler, sığınak, depo.

Zemin Kat (İdari Bina – Gençlik Etüt Merkezi); danışma / fuaye, idari ofisler, kafeterya, mutfak, ıslak hacimler.

1. Kat (İdari Bina – Gençlik Etüt Merkezi); çocuk temel beceri merkezi, kız ve erkek çocuk wc / duş / soyunma odası, antrenör odası, ofis, depo, bekleme alanları.

2. Kat (İdari Bina – Gençlik Etüt Merkezi) ; gençlik ve etüt merkezi, mutfak, bay / bayan mescid, bay / bayan wc / abdesthane.”