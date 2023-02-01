TVF Kadınlar 2. Lig 16. Grubunun na mağlup iddialı takımlarından Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, kadrosuna 5 takviye yaptı.

TVF Kadınlar 2. Lig 16. Grubunun na mağlup iddialı takımlarından Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, kadrosuna 5 takviye yaptı.

Ligin bitmesine 1 hafta kala lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Galip Demirel Spor Kulübü, Niğde’de gerçekleştirilecek olan finaller öncesi transferde de göz doldurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şekeryapan’ı baş antrenörlüğe getiren Malatya temsilcisi Galip Demirel Spor Kulübü, oyuncu transferleriyle de kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Niğde Belediye Spor Kulübünden Melike Yıldız, TVF Spor Lisesinden Tuanna Akbal, Spor Kulübünden Selin Güneş, Şırnak Belediye Spor Kulübünden Şehriban Benek ve son olarak ta Lima Spor Kulübünden Aleyna Altunsoy’u renklerine bağlayan Galip Demirel Spor Kulübü, finaller öncesi kadrosunu güçlendirdi.