Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından açılışı gerçekleştirilen ‘Malatya İstihdam Merkezi’ne işveren ve iş arayanlar tarafından yapılan başvurular hızla artıyor.

MALATYA (İGFA) - Vatandaşların her türlü sorununa çözüm bulmaya gayret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Malatya İstihdam Merkezi’ iş arayanlarla işvereni buluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Malatya İstihdam Merkezi’ iş arayanların kariyerlerini geliştirmeye de fırsat sunuyor. Personel ihtiyacını karşılamak adına başvuru yapan şirketler arasında yer alan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ihtiyaç duyduğu personel alımı için Malatya İstihdam Merkezi üzerinden ilana çıktı.

Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde kasap olarak değerlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Aşağıda belirtilen vasıflara sahip 22-40 yaş arası personel alımı yapılacaktır.