Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek, daha iyi şartlarda spor ve eğitsel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Yüzme, fitness, para atletizm, okçuluk, eğitsel oyunlar, masa tenisi, bilek güreşi gibi aktivitelerin aynı anda yapıldığı Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi engelli bireylerin eve bağımlılığını azaltan sosyalleşip güzel vakit geçirdikleri bir merkez olarak dikkat çekmektedir.



Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan merkezde engelli bireyler bir yandan sosyalleşirken bir yandan da farklı birçok aktivite ile moral depoluyor.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, okçuluk, eğitsel oyunlar ve hobi bahçeleriyle engelli bireylere hizmet veriyor. Eğitsel oyunlarla engelli bireylerin motorik gelişimlerine yönelik eğitimler verilen merkezde 32 engelli birey eğitim hizmetlerinden faydalanıyor. Ayrıca merkezde oluşturulan hobi bahçeleri ile engelli bireyler aileleriyle birlikte toprağı işleyerek bir yandan moral ve motivasyonlarını yükseltirken bir yandan da istedikleri ürünü yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Okçuluk sporuyla da engelli bireylere hizmet veren merkezde 12 engelli birey okçuluk sporuyla da ilgileniyor. Okçuluk sporuyla ilgilenen Fatih Batı, merkezin çok faydalı olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin bizlere kazandırmış olduğu bu nezih ortamda okçuluk, atıcılık, gülle, disk kapalı alanda ise yüzme ve fitness salonlarının bulunduğu bu merkezi engelli kardeşlerimizin aktif bir şekilde kullanmalarını istiyorum. Malatya’daki engellilerimizin bu merkezi yeterince kullanmadıklarını düşünüyorum. İstanbul – İzmir gibi şehirleri gördükten sonra neden engelli kardeşlerimiz böyle merkezleri kullanmıyor, bu merkezlerden istifade etmiyor, bundan dolayı üzülüyorum. Bizler bu merkezlere gelerek başarıların nerelere kadar geldiğini göstermeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin evlerinde bulunmalarından ziyade böylesi spor merkezlerinden faydalanmalarını, bu mekanları değerlendirmelerini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er başta olmak üzere, bizlere yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.