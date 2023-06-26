Malatya-Elazığ karayolunda 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Elazığ karayolu üzeri Kale ilçesi mevkiinde yaşanan kazada İ.P. (32) yönetimindeki 52 AD 606 plakalı otomobil ile M.G. (41) idaresindeki 34 SE 0155 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, 2 araçta da bulunan toplam 3 yaralı ambulansla Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü bir şekilde verilirken, kazada her iki araç sürücü ile yolcu olarak araçta bulunan N.G.’nin de hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.