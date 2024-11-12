Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi'nde yıllardır süregelen içme suyu problemini çözümünü hayata geçiriyor. Çalışmalar kapsamında Sürgü Mahallesi’nde 2 bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Proje tamamlandığında mahalledeki yaklaşık 3 bin vatandaşıniçme suyu ihtiyacı karşılanacak.MALATYA (İGFA) - Çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getiren Sürgü Mahalle Muhtarı Hanifi Öner: “Mahallemize 2 bin 500 metre uzunluğunda isale hattı inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığındaSürgü’nün su probleminin biteceğini düşünüyoruz. 25 yıldan beri yaşadığımız su sorununu MASKİ’nin bu çalışması ile tamamen geride bırakacağımıza inanıyoruz. MASKİ ekipleri ile sürekli irtibat halindeyiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er Bey’e teşekkür ederiz.”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi'nde 2 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz yeni içme suyu hattı ile yaklaşık 3 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacı karşılanacak. MASKİ olarak halkımıza sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sunma konusundaki kararlılığımızı sahada projeleri hayata geçirerek gösteriyoruz.” dedi.