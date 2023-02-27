Malatya’da bugün meydana gelen ve 29 hasarlı binanın çökmesine neden olan depreme rağmen Kahramanmaraş’ta hasar gören yapılardan eşya tahliyesinin devam etmesi dikkat çekti.

Malatya’da bugün meydana gelen ve 29 hasarlı binanın çökmesine neden olan depreme rağmen Kahramanmaraş’ta hasar gören yapılardan eşya tahliyesinin devam etmesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden 11 il etkilenirken, 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bugün ise Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hasarlı 29 binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 100’den fazla kişi de yaralandı. Depremin hissedildiği Kahramanmaraş’ta ise hasar gören binalarda bazı vatandaşların halen eşyalarını taşımaya devam etmesi dikkat çekti.

Ağır hasarlı binalarda gerçekleştirilen eşya tahliyelerinin halen tehlikeli olduğunu dile getiren Yasin Doğançer, “Bu depremde perişan olan binalara girmeyelim. Bugün yine deprem oldu, fabrika çöktü, cenaze çıktı. Lütfen ağır hasarlı binalarda eşya tahliyesi yapmayalım. AFAD’ın yaptığı duyurulara lütfen kulak verelim” dedi.

Depremlerin devam ettiğini ve bunun yanında eşya tahliyelerinin de aynı şekilde sürdüğünü ifade eden Kenan Onaran da, “Şu an Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden nereden baksanız 3 hafta geçti. Artçılar devam ediyor ve bu sarsıntılar şiddetli şekilde hissediliyor. Uzmanlar ve AFAD uyarıyor binalardan eşya tahliye etmeyin diye. Ama maalesef vatandaşlar eşya tahliyesine yöneldi. Ama vatandaşlara da bir şey diyemiyoruz. Çünkü manevi değeri olan eşyalarını tahliye etmek istiyorlar. İnsanlara eve girmeyin demek yeterli olmuyor, ancak profesyonel ekiplerle birlikte bu tahliyeler yapılabilir. İnsanlarımız bu artçı sarsıntıları hafife almamalı ve kesinlikle hasarlı binalara girmemeli. Elzem bir durum var ise bu tahliye işlemlerini yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Depremlerin devam ettiği bölgede AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusundaki uyarılarını yineledi. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Malatya’da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir” denildi.