Malatya Valisi Seddar Yavuz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda devam eden projelerle Malatya’nın depreme dayanıklı, modern ve konforlu bir şehir olarak yeniden inşa edildiğini söyledi.

6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan Malatya’da konut ve işyerleri çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleri ile Malatya’yı depreme dirençli, modern ve konforlu bir şehir olarak yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Vali Yavuz, daha önce yaptığı açıklamalarda da şehir genelinde 80 bin 665 hak sahibinin bulunduğunu ve bunlardan 58 bininin ihalesinin tamamlandığını belirterek, kalan konutların inşaatlarının sürdüğünü ifade etmişti.

Şu ana kadar 17 bin 438 konutun depremzede vatandaşlara teslim edildiğini aktaran Vali Yavuz, kırsal bölgelerde de yaklaşık 17 bin hak sahibinin olduğunu da ifade etti. Malatya şehir merkezinde ise yaklaşık 41 bin konut ve iş yerinin yıkıldığı belirten Yavuz, bu alanda gerçekleştirilen rezerv alan projelerinin, Malatya’nın deprem riskine karşı dayanıklı ve güvenli bir şekilde yeniden inşa edilmesini sağlayacağını vurguladı.

Vali Yavuz, Malatya’nın zemin yapısının yeraltı suyunun yüksek olduğu bir bölge olduğunu belirterek, rezerv alanlarının bu yüzden hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Yavuz, "Bireysel imar çalışmalarının yapılması mümkün değil. Rezerv alanlar sayesinde deprem sonrası dayanıklı binalar inşa ediyoruz. Bu projeyi büyük bir fırsat olarak görmek gerekir" dedi.