Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu’nun önemine dikkat çekerek, yıl sonunda projenin büyük kısmının tamamlanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, çalışmaların hızla sürdüğünü ve projenin Malatya’nın kuzeyini çevreleyen önemli bir geçiş güzergâhı oluşturacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, mevcut çevre yolunun artık şehir içinde kaldığını ve bunun Malatya trafiğinde büyük sorunlara neden olduğunu söyledi. Yolun özellikle ağır taşıtlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, her 100 araçtan 41’inin ağır taşıt olduğunu belirtti. Bu durumun egzoz emisyonu ve trafik sıkışıklığı gibi çevresel ve toplumsal sorunları da beraberinde getirdiğini ifade eden Uraloğlu, yeni çevre yolunun bu sorunları büyük ölçüde çözeceğini vurguladı.

Projenin 2022’de ilk bölümü açıldı, 2023’te yüzde 71’i tamamlanacak

Proje hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu’nun toplam 53 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. 2022 yılı Nisan ayında, 26 kilometrelik ilk bölümün trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, bu kısmın Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas yollarını kapsadığını ve önemli bir bağlantı sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, çevre yolunun Battalgazi’ye kadar olan 12 kilometrelik kesiminin de 2023 yılı sonuna kadar bitirileceğini duyurdu. Şu anda bu bölümün yaklaşık yarısının asfalt seviyesine kadar geldiğini ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Uraloğlu, “Bu, projenin yüzde 71’lik kısmının tamamlanacağı anlamına geliyor” dedi. Ayrıca, şu anda projede yüze yakın makine ve 200’e yakın personelin yoğun şekilde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Proje 2026’da tamamlanacak, geçiş süresi 25 dakikaya düşecek

Geriye kalan 15 kilometrelik bölüm için gerekli ihale sürecinin tamamlandığını söyleyen Uraloğlu, bu kısmın 2024 yılında başlamasının ve en geç 2026’ya kadar bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ancak, çalışmaların tamamlanmasının 2026’ya sarkabileceğini belirtti.

Yeni çevre yolunun tamamlanmasıyla Malatya’dan geçiş süresinin büyük ölçüde kısalacağını vurgulayan Bakan, şu an yoğun saatlerde bir saatten fazla süren geçişin yeni yolla birlikte 25 dakikaya düşeceğini ifade etti. Uraloğlu, bu projenin hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlayacağını belirterek, yıllık 631 milyon lira tasarruf sağlanacağını öngördüklerini söyledi.

Çevreci Bir Proje: 19 bin 177 ton emisyon azaltımı sağlanacak

Malatya Çevre Yolu’nun sadece trafik açısından değil, çevresel açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin çevreci bir yaklaşımla hazırlandığını vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 19.177 ton emisyon azaltımı sağlanacağını belirten Uraloğlu, bu yönüyle de projenin bölgeye önemli katkılar sunacağını söyledi.

Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür

Bakan Uraloğlu, projenin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Projenin yapımında görev alan firmalardan, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine kadar tüm çalışanların büyük gayret gösterdiğini ifade eden Uraloğlu, aynı zamanda Malatya milletvekilleri, belediye başkanları ve valiliğin de projeye önemli katkılar sunduğunu belirtti. Projenin tamamlanması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyleyen Bakan, çevre yolunun en kısa sürede Malatya halkının hizmetine açılmasını diledi.

Programda, Bakan Uraloğlu’na Vali Seddar Yavuz ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören eşlik etti.