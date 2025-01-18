Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kış yarısı karma atölye performans sergisi düzenlendi. Sergi, 26 Ocak 2025 tarihine kadar açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış törenine Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, daire başkanları, şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, “Bu çalışmalar, Malatya’nın deprem sonrası normalleşmesi anlamında büyük önem taşıyor. Bütün kursiyerlerimizi, hocalarını tebrik ediyorum; emeklerine, gönüllerine sağlık diyorum. Sergimiz hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Kış Yarısı Karma Atölye Performans Sergisi’nde farklı branşlarda toplam 320 eser sergileniyor. Sergide, 77 yaşındaki Selahattin Oğuz’un da kabartma resim eserleri yer alıyor. Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı kabartma resim alanında 600’e yakın eser üreten Sanatçı Oğuz, yaklaşık 10 yıldır resim kabartma sanatıyla uğraşıyor. En büyük hayalinin bir sergi açmak olduğunu belirten Oğuz, “Açılan sergiye davet edilmem beni çok mutlu etti. Hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Sanatçı Oğuz, 8 eseriyle sergide yer alıyor.

Oldukça zengin eser çeşidiyle dikkat çeken Kış Yarısı Sergisinde Ekvadorlu Caroline’nin eseri de sergileniyor. Malatya’da üniversite okuyan Caroline, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde Resim Kursuna katılarak resim yapmayı öğrendi ve ilk resmini sergide görücüye çıkardı.

Kış Yarısı Karma Atölye Performans Sergisi, 17-26 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak Sanat Sokağında yer alan sanat merkezi fuaye alanında gezilebilecek.