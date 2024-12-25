Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da faliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Temsilcileriyle bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi olarak Amatör Spor Kulüplerine destek vereceklerini söyledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Malatya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Seyfullah Özdemir ve amatör spor kulüpleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda kulüplerin ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Sami Er, Malatya'daki sporun gelişimine katkı sunmak ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak için amatör kulüplere gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı ve Spor Kulüpleri temsilcileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Şehrimiz yeniden bir inşa süreci içerisinde. Bütün enerjimizi buna vermiş durumdayız. Hiç kimsenin endişesi olmasın Malatya’yı yeniden imar edeceğiz. Allah’ın izniyle 2025 yılı sonunda bütün hak sahiplerine konutlarını, işyerlerini teslim etmeyi hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı sizlerde görüyorsunuz, inşaatlarımız hızla yükselmekte. Bu çalışmalarımızı sürdürürken gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinin inşası gerekiyor. Sizler gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu bizim için büyük bir nimet. Sizin gibi bir topluluğun varlığı bizim için büyük bir nimet. Sizler burada kötülüklerle mücadele ediyorsunuz. Çocuklarımıza kötülük yapmak isteyenlere karşı duruyor çocuklarımızı topluma kazandırmaya çalışıyorsunuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ailelerine ve topluma faydalı olmaları ne kadar büyük bir nimettir. Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmalar çocuklarımızın elimizden kaymasını engellemekte" diye konuştu.

Malatya'da kütüphane sayılarını artırarak çocukları, gençleri bu alanlarda ders çalışmalarını sağlayacaklarını belirten Er, "Spor tesislerimiz var. Malatya’mızda Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından son yıllarda 7.5 milyar liralık spor yatırımı yapıldı. Birçok alandaki spor tesislerimizi daha hizmete açmadık. Sayın Bakanımızın son ziyaretinde 2,5 milyarlık bir ödenek ayrıldı. Allah’ın izniyle spor projelerimizi kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız. Malatya’nın her noktasında spor sahalarını yaygınlaştıracağız. Amatör spor kulüplerimize desteklerimiz olacak. Spor kulüplerimizden listeler alarak branşlarına göre malzeme yardımı yapacağız. Bütün belediyelerimizin lig katılım bedellerini ödeyeceğiz. Her kulüp için 10 bin lira yakıt ücreti yardımı yapacağız. Yeşiltepe’de bulunan sahada antrenmana katılımı kolaylaştırmak için de ek 4 otobüs seferitahsis edeceğiz. ASKF Başkanımızın da ifade ettiği gibi; amatör evi konusunda da yardımcı olacağız. Kulüplerimiz gençlerimizi kötü alışkınlıklardan koruyan kahramanlar. Kulüplerimizi göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.