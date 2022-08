Malatya Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğiyle yaz okulunda eğitim gören öğrenciler için ‘Yaz Okulu Final Şenliği’ düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğiyle yaz okulunda eğitim gören öğrenciler için ‘Yaz Okulu Final Şenliği’ düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren semt konaklarında gerçekleştirilen yaz okulu programına katılan yaklaşık bin öğrenci için Horata Mesire alanında ‘Yaz Okulu Final Şenliği’ etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Evlek, TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, ilgili daire başkanları, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, “Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yapmış olduğumuz projelerle gençlerimizin yanında oluyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen organizasyona katılan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Evlek de bir selamlama konuşması yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın şahsında yaz okulunun düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Güzel bir mekanda öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Biz biliyoruz ki çocuklarımıza yeterli ilgi ve alaka gösterirsek geleceğimiz o kadar emin ellerde olur. Eğer bunları ihmal edersek geleceğimiz çok karanlık olur. Son zamanlarda gündeme gelen Z kuşağını bir öğretmen olarak araştırdım. Gerek öğretmenlerimiz, gerek büyüklerimiz, gerek anne ve babalarımızın sözleriyle icraatları birbirine uymadığı zaman çocuklar isyan ediyor. İşte biz ona Z kuşağı diyoruz. Bizler güzel örnek olmak zorundayız. Dürüstlükle, erdemlikle, çalışkanlıkla, devletimizin malını ve mülkünü koruma noktasında, kendi malımızı israf etmeme noktasında güzel bir ahlak edinmemiz lazım. Yaz okullarımızın temel amacı da işte budur. İyi insan yetiştireceğiz. Vatanına, milletine, bayrağına, kendisine faydalı, ailesine faydalı, toplumuna faydalı, insanlık halkasındaki insanlara faydalı birey olmalarını sağlayacağız. Bunun içinde özellikle öğrencilerimizin okullarında almış oldukları eğitim öğretimin yanında destek olarak gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olsun, gerek Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz olsun, gerek Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız olsun, gerek TÜGVA olsun paydaşlarımızla birlikte çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her alanda gençlerimizin yetiştirilmesi için sınırsız imkânlar sunuyor. Her türlü imkân gençlerimize veriliyor. Gençlerimiz için bizlerde her türlü hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah 3 milyon 300 bin metrekarelik Beydağı Tabiat Parkı’ndaki gençlik kampı alanında gençlerimizi misafir edeceğiz. Macera adalarında ve spor tesislerinin her aşamasında gençlerimiz yararlanacak. Yaz okullarının sona ermesinin ardından yapılan şenliğimizde emeği geçen bütün paydaşlarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yaz Okullarının sonunda final şenliğinde emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Yaz Okulu Final Şenliği’nin yapıldığı Horata’da Malatya’da çocukluğu geçen herkesin hikayesi vardır. Bu hikayeyi güzelleştirip, Horata’yı güzelleştiren kıymetli Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. TÜGVA, tüm Türkiye’de evlatlarımız için, geleceğimiz için bütün evlatlarımıza ellerinden gelen tüm desteği veriyorlar. 81 ilde çocuklarımız için yaz okulları, bilim merkezleri, teknoloji merkezleri açıyorlar. Malatya’da da kurulduğundan itibaren her yaş gruplarına ayrı özel çalışmalar yaptılar. Malatya Büyükşehir Belediyemize bağlı semt konaklarımızda eğitim gören çocuklarımıza da eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaz Okulu Final Şenliği etkinliğinde öğrenciler, yakan top, çuval yarışı, mendil kapmaca, yumurta taşıma yarışı, al satarım bal satarım, geleneksel çocuk oyunları, illüzyon ve animasyon gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdiler.