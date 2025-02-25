Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve onların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler için Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. Ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuva yarışmacılar arasında büyük heyecan yaratırken, sporun yaygınlaştırılması adına önemli bir organizasyon oldu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığıtarafından Yeşiltepe Semt Konağı’nda hafta sonu düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası elemelerine yaklaşık 350 öğrenci katılım gösterdi. Turnuvada sporun rekabetçi ruhunu yaşatan öğrenciler, hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Elemeler sonucunda 24 öğrenci finale yükseldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan final karşılaşmalarında öğrenciler, centilmenlik çerçevesinde mücadele etti.

GENÇLERE YÖNELİK SPORTİF FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılım sağlamaları için farklı spor branşlarında turnuvalar, kültürel etkinlikler ve eğitim programlarını gerçekleştirmeyi sürdürürken, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına yeni projeler ve etkinliklere gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeşiltepe Semt Konağı’nda hafta sonu düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’ndadereceye giren ortaokul öğrencilerinden ilk 3’e giren kız ve erkek öğrencilere para ödülü takdim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sporun teşvik edilmesi ve öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sunulması adına düzenlenen turnuva, öğrencilere moral ve motivasyon sağladı.

Masa Tenisi Turnuvası’nda Ödül Alan Öğrencilerin isimleri ise şöyle;

5 ve 6. Sınıflar (Kız Öğrenciler)

1- Kevser Oruç

2- Yarkın Sakar

3- Feyza Karagöz

5 ve 6. Sınıflar (Erkek Öğrenciler)

1-Salih sungur Koç

2-Ömer Asaf Işıldak

3- Yusuf Gök

7 ve 8. Sınıflar (Kız Öğrenciler)

1-Edanur Erbaş

2-Ecem Koç

3- Ayşe Dağ

7 ve 8. Sınıflar (Erkek Öğrenciler)

1-Muhammed Efe Baskan

2- Yiğit Ali Dönmezer

3- Yusuf Efe Aytaç