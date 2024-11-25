Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya ilk karın düşmesiyle birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Meteorolojik verileri dikkate alan ekipler yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kırılan ağaç dallarını temizlerken, bir yandan da tehlike arz eden ağaçlarda budama çalışmaları yapıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar ve tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanmasına rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 269 araç-iş makinesi ve 1046 personel ile 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte sahada bulunan ve karla mücadele çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gece saatlerinde de sahada bulunan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

Gece sabaha kadar karla mücadele ekipleri ile birlikte sahada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ayrıca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası yolların ulaşıma kapanması nedeniyle MAŞTİ’de misafir edilen yolcuları da gece saat 22.45’ten itibaren ziyaret ederek hem durumları hakkında bilgiler aldı, hem de kendilerine çorba ikramında bulundu.

Öte yandan 24 Kasım Pazar günü kar yağışının başlamasından bu yana Malatya genelinde 719 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.