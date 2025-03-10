Ramazan’ın bereketi, coşkusu ve birlik ruhunu; Malatya’nın dört bir yanına yaymak için gece gündüz çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentlerde de faaliyetler gerçekleştiriyor. Özellikle teravih sonrası çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, keyifli vakitler yaşatıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 2025 Ramazan Etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte aynı zamanda umudu çoğaltmak ve unutulmaz bir Ramazan heyecanını yaşayıp yaşatmak için TIR Sahne ile konteyner kentlerde buluşmalar düzenliyor.

Rönesans Konteyner Kent’te düzenlenen TIR Sahne etkinlikleriyle çocuklar yoğun ilgi gösterdiler ve doyasıya eğlendi.