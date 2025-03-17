Türkiye’nin kayısı başkenti Malatya’da, baharın gelişiyle birlikte kayısı ağaçları çiçek açarak beyaza büründü. Görsel şölen sunan çiçekler, kentin dört bir yanında kartpostallık manzaralar oluştururken üreticiler için kritik bir döneme girildi.

Malatya’da kayısı ağaçları çiçek açarak beyaza büründü, görsel şölenin merkezi ise özellikle Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçeleriyle sınırlı kalmadı. Şimdi de Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde kayısı ağaçları tamamen çiçek açarak bu görsel güzelliğe katıldı.

Malatya’nın 6 milyon kayısı ağacının bulunduğu toprakları, bu yıl da görsel bir şölen sunuyor. Battalgazi ve Yeşilyurt’taki kayısı bahçeleri, beyaz çiçekleriyle adeta birer tabloyu andırırken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu muazzam manzarayı ölümsüzleştirmek için bahçelere akın etti. Dron ile havadan çekilen görüntüler, ilçelerin beyaza bürünmüş olduğunu gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Mart itibarıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ve orta ile yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini açıklaması, Malatya’da kayısı üreticisini endişelendirdi. Çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarının dona maruz kalması halinde ciddi rekolte kayıplarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, zirai don riskine karşı üreticilere çeşitli önlemler alınması gerektiğini hatırlatırken Malatya’da geçmiş yıllarda meydana gelen zirai don olayları, üreticilere büyük ekonomik kayıplar yaşatmıştı. Özellikle 2014 ve 2022 yıllarında yaşanan don olayları nedeniyle kayısı rekoltesi ciddi oranda düşmüş, bu durum hem üreticileri hem de ihracatı olumsuz etkilemişti.

Üreticiler, benzer bir kaybın yaşanmaması için hava sıcaklıklarını yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde don riskinin kayısı üretimine etkisinin netleşmesi beklenirken, çiftçilerin tedirgin bekleyişi sürüyor.