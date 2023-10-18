Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamına tepki göstererek, “Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafsızlığını korumak ve suça ortak olmak istemiyorsa, derhal görevi gereği olan süreci başlatmalıdır” dedi.

İsrail’in Filistin’de sivillerin sığındığı bir hastaneyi bombalaması büyük tepki topladı. Türkiye’nin her yerinden tepkiler çığ gibi büyürken Malatya’da da Baro Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile İsrail kınandı.

Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez ve baro yönetimi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına birçok avukat destek verdi. Burada konuşan Başkan Onur Demez, “Filistin ve 21. yüzyıl Nazi’si İsrail arasında 7 Ekim tarihinden itibaren yaşanan çatışmalar her an artarak devam etmektedir. İsrail tüm dünyanın gözü önünde insanlığı yok ederek, soykırım yaparak savaş suçu işlemektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillere yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıları; saldırılar kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun en sert şekilde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tarafsızlığını korumak ve suça ortak olmak istemiyorsa derhal görevi gereği olan süreci başlatması gerektiğini ifade eden Demez, “Dün Gazze’deki hastaneye yönelik saldırıda başta çocuk ve kadınlar olmak üzere yüzlerce Filistin halkını katleden, kural ve uluslararası hukuk tanımayan İsrail’e karşı Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan vahşeti durdurmak, insan haklarını esas alan adil ve kalıcı bir barış inşa etmek için; insan haklarını korumakla yükümlü uluslararası kuruluşları, uluslararası kamuoyunu ve tüm devletleri göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.