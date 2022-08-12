Mesai arkadaşları Mal Müdürü Kızılkaya’ya yeni görev yeri olan Kahramanmaraş 12 Şubat Mal müdürlüğünde başarı diledi.

Oltu’dan ayrılmadan önce veda yemeği veren Oltu Mal müdürlüğü personeli yemekte Müdür Kızılkaya’ya yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı plaket verdiler.

Kızılkaya, Oltu’da yapmış olduğu Mal müdürlüğü görevinde bütün esnafın takdirini toplarken, kendine münhasır beyefendi samimi kişiliği ile Oltuluların teveccühünü kazandı.

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Oltu Mal Müdürlüğünde dört yıllık görevini tamamlayan Atilla Kızılkaya Oltu’dan ayrılıyor.

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