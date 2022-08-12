Oltu Mal Müdürlüğünde dört yıllık görevini tamamlayan Atilla Kızılkaya Oltu’dan ayrılıyor.
Oltu Mal Müdürlüğünde dört yıllık görevini tamamlayan Atilla Kızılkaya Oltu’dan ayrılıyor.
Kızılkaya, Oltu’da yapmış olduğu Mal müdürlüğü görevinde bütün esnafın takdirini toplarken, kendine münhasır beyefendi samimi kişiliği ile Oltuluların teveccühünü kazandı.
Oltu’dan ayrılmadan önce veda yemeği veren Oltu Mal müdürlüğü personeli yemekte Müdür Kızılkaya’ya yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı plaket verdiler.
Mesai arkadaşları Mal Müdürü Kızılkaya’ya yeni görev yeri olan Kahramanmaraş 12 Şubat Mal müdürlüğünde başarı diledi.
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