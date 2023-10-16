Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen MAKTEK Konya (2. Takım Tezgahları, Metal-Sac İşleme Makineleri, Tutucular-Kesici Takımlar, Kalite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri) Fuarı tamamlandı. Fuara 36 bin 415 profesyonel ziyaretçi katıldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, MAKTEK Konya Fuarını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Fuarımız 36 bin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinden ve dünyanın dört bir köşesinden fuarımıza ziyaretçi geldi. Makine sektörünün Anadolu’daki en büyük buluşması olarak nitelendirilen Fuarımız, Konya’nın makine sektöründe uluslararası bir merkez olduğunu tescillemiştir. Özellikle takım tezgahları ve metal işleme alanında Konya’nın geldiği nokta görülmüştür. İhracatımızın ilk sırasında yer alan ve toplam ihracatımızın yüzde 25’ini oluşturan makine sektörümüz Konya ekonomisinin hızlı ilerlemesine büyük katkı sağlayan bir sektör olmuştur. Sektörün küresel çapta rekabet gücünü artırmak amacıyla fuarımıza çok büyük önem vermekteyiz. Bu sene fuarımızı 4 hol ve fuaye alanıyla birlikte toplam 45 bin metrekare alanda düzenledik. 2.’si düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı’nda, 2019 yılındaki önceki fuara göre hol ve metrekare bazında büyüme gerçekleşmiştir. Dört gün boyunca süren fuarımız, katılımcı firmaları ve ziyaretçileriyle, sektörün ticaret hacminin artmasına katkı sağlamıştır. Fuarımız sayesinde sektöre canlılık gelmiştir” dedi.

Öte yandan, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş ile fuarın son gününde firmaların stantlarını gezerek firma temsilcileri ile görüştü. Fuarla ilgili firma temsilcilerinden bilgi alan Başkan Öztürk, “Şehrimiz ve sektörlerimiz açısından son derece verimli geçtiğini gördüğümüz fuarımızla ilgili firmalarımızın olumlu görüşlerde bulunması memnuniyet vericidir. Oda olarak fuarın başarılı ile tamamlanması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirdik. Katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.