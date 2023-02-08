Denizli’de MAKSİAD üyelerinin hazırladığı yardım tırı, Osmaniye’deki afet bölgesine ulaştı.

Denizli’de MAKSİAD üyelerinin hazırladığı yardım tırı, Osmaniye’deki afet bölgesine ulaştı.

Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) büyük bir dayanışma örneği gösterdi. MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan felaket sonrası ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. MAKSİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yardım seferberliği sonrasında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere hazırladıkları öncelikli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı Osmaniye Afet Bölgesine ulaştı. Yardım tırı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Denizli Milletvekili Şahin Tin nezdinde teslim edildi.

Başkan Sarı, "Birçok ilde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aziz milletimize ise başsağlığı diliyorum. Bu büyük afetten etkilenen herkese, büyük geçmiş olsun. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Devletimiz de tüm kurumlarıyla afetzedelerimizin yanındadır; görevinin başındadır. Biz de Makine Sanayici İş İnsanları Derneği olarak, tüm imkanlarımızla depremden bölgesindeki kardeşlerimize her türlü yardıma hazırız. Depremin hemen ardından gerekli çalışmayı, yardım kampanyamızı başlattık. Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım edebilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bölgeden ve devletimizden gelen talebe göre hareket ediyoruz. Kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Gün birlik olma günü, Türk milleti olarak birbirimize sahip çıkma günüdür” dedi.

MAKSİAD üyeleri tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.