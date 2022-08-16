Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’i ziyaret etti.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’i ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’i ziyaret etti. Başkan Oral, “Yalova Makine İhtisas OSB, bölgemiz açısından bir şans” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında Başkan Oral’a bilgi veren Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Özdemir, “Yüksek katma değerli üretimin merkezi olmaya çalışıyoruz. Yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumdayız” dedi.

Yalova açısından önemli bir yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, “Yalova’mıza nitelikli, teknolojik ve katma değeri yüksek üretim ve binlerce istihdam kazandıracak olan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir beye süreçle ilgili bilgilendirmeleri için teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize sürdürülebilir istihdam noktasında tüm işbirliklerini masaya yatırdığımız verimli bir görüşme oldu. Sayın Direnç Özdemir’in şahsında emeği geçen tüm yatırımcılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.