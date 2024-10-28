Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Makine Halısı Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödüllendirildiği gecede yeni nesil halı tasarımları da tanıtıldı.

Bu yıl 10.kez düzenlenen Tasarlayın Dokuyalım, Makine Halı Tasarım Yarışması ödül töreni GAİB hizmet binasında düzenlenen ödül törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Av. Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler, davetliler ve sanayiciler katıldı.

Üretimin başkentiyiz, halı modasında da belirleyiciyiz

GAİB hizmet binasında sergilenen finalistlere ait dokunmuş halıları inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri tasarımcılarla uzun uzun sohbet ederek başarılarından dolayı kutladılar.

Dünya halı üretiminin merkezi konumundaki Gaziantep’in aynı zamanda dünya halı modasının belirleyici haline geldiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Halı, kültürel mirasımızın önemli bir parçası ve aynı zamanda ülkemizin ekonomik dinamiklerinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye, zengin tarihî geçmişi ve sanatsal yetenekleriyle halı üretiminde dünya çapında bir üne sahiptir. Gaziantep halı üretiminin ana şehridir” dedi.

“Sektör başarısında tasarımlar büyük rol oynuyor”

Halı sektörünün başarısında tasarımın önemli rol oynadığına da dikkat çeken Başkan Kaplan, “Günümüzde küresel ölçekte yükselen enflasyon, ülkelerin uyguladığı sıkılaştırma tedbirleri ve jeopolitik krizler, uluslararası ticareti zor bir konjonktüre sokmaktadır. Bu zorlu ortamda, uluslararası rekabet gücümüzü korumak ve sektörümüzü daha ileri seviyelere taşımak için katma değeri yüksek, kaliteli ve özgün ürünler sunmanın önemi daha da artmaktadır. Bu anlamda, üretim, AR-GE ve tasarım birimlerimizin rolü her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, makine halıcılığı sektöründe moda oluşturabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi firmalarımızın sahip olduğu bu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından özgün tasarımlar üretebilmek önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“216 tasarım dereceye girmek için yarıştı”

Tasarım yarışmasına her geçen gün ilginin arttığına da dikkat çeken Başkan Kaplan, bu yıl toplam 216 eserin yarışmaya müracaat ettiğine dikkat çekerek, “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Makine Halısı Tasarım Yarışmaları, sektördeki genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi adına önemli bir adım olmuştur. Bu yıl yarışma Gaziantep Üniversitesi’nden katılanlar ve diğer üniversiteden katılanlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenmektedir. Yarışma her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandı. Gaziantep Üniversitesi’nden katılanlar kategorisinden 65, diğer üniversitelerden katılanlar kategorisinde ise 151 olmak üzere yarışmaya toplamda 216 farklı tasarım başvurusu alınmıştır. Bu başvurular alanında uzman isimlerden oluşan deneyimli jüri üyelerimizle titiz bir şekilde değerlendirilmiştir. Değerlendirme süreci sonucunda Gaziantep Üniversitesi’nden katılanlar kategorisinde 5, diğer üniversitelerden katılanlar kategorisinde ise 15 olmak üzere toplan 20 tasarım finale kalma hakkı elde etmiştir. Finalistlerin, Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen oryantasyon programı ile halı sektörünün dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Genç yetenekleri halı sektörüne kazandırıyoruz”

Halı sektörünün bir çok alanına genç yeteneklerin kazandırıldığına dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan değerlendirmesine, “Halı tasarımı alanında atılan bu adımlar hem katılımcıların yeteneklerini geliştirmeleri hem de sektördeki yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm bu çabalar, Türkiye’nin halı sektöründeki uluslararası prestijini artırmak ve dominant pozisyonunu perçinlemek, sektörü daha parlak bir geleceğe taşımak ve genç tasarımcıların yolunu açmak için yapılmıştır. Yarışmamıza katılarak bizleri gelecekle ilgili umutlandıran bütün yarışmacılarımıza gelecek hayatlarında başarılar diler, emeği geçen sektör paydaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Şampiyon finalistlere ödül yağdı

Yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Av. Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler ve Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile protokol üyeleri takdim etti. Bu yıl Gaziantep Üniversitesi’nden katılanlar ve diğer üniversitelerden katılanlar olarak iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren finalistler para ödülü alırken finale kalan tüm yarışmacılar Grafik Tablet almaya hak kazandı.

Gaziantep Üniversitesi kategorisinde dereceye girenler Mustafa Enes Osanmaz / Deja Vu, Ayşenur Özdemir / Doğanın İlmeği, Zeynep Hilal Karademir / Zenith İniş ve Çıkışlar oldu.

Diğer üniversiteler kategorisinde dereceye girenler Zeynep Kübra Köroğlu / Ruh Motifi, Esra Şahin / Aztec Spirit, Halil Çelik / Kozmoperspektif, Gülin Rodoplu / Silent Storm, Ceren Kurtuluş / Namütenahi oldu.

Dereceye girenlerden yarışmanın şampiyonları 90 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler 50 bin TL, dördüncüler 40 bin TL, beşinciler 30 bin TL almaya hak kazandı.

Yarışma finalistlerinin tasarımları dokunmuş halı olarak GAİB hizmet binasında yılsonuna kadar sergilenecek.