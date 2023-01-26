Bodrum Karaada Mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Sürüklenen tekne KIYEM kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

Makine arızası yapan ve açık denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

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