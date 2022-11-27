Muğla’nın Bordum ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Muğla’nın Bordum ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum Limanı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölgede konuşlu KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tekne yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.
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