Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne makine arızası yapınca yardım çağrısında bulundu.

Muğla’da çiftçilere yeni tarımsal destek modeli anlatıldı Muğla’da çiftçilere yeni tarımsal destek modeli anlatıldı

Fethiye Nar adası açıklarında seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen 15 metre boyundaki tekne KIYEM-5 botuna yedeklenerek Ortaca Sarıgerme’ye emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: iha