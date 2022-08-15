Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

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Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne açık denizde makine arızası yaptı. Teknede bulunanlar tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep edildi.

İçinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 can kurtarma botuna yedeklenerek Marmaris Orhaniye Mahallesindeki özel bir marinaya çekildi.