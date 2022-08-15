İçinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 can kurtarma botuna yedeklenerek Marmaris Orhaniye Mahallesindeki özel bir marinaya çekildi.

Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne açık denizde makine arızası yaptı. Teknede bulunanlar tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep edildi.

Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

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