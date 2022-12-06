Denizli’de Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) ev sahipliğinde 10 Aralık 2022 tarihinde 300 yerli imalatçı firmanın katılım sağlayacağı ‘makina sektörü’ toplantısı gerçekleştirilecek.

Denizli’de Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) ev sahipliğinde 10 Aralık 2022 tarihinde 300 yerli imalatçı firmanın katılım sağlayacağı ‘makina sektörü’ toplantısı gerçekleştirilecek.

Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, Başkan Yardımcısı Yavuz Aki ile dernek Saymanı Ayhan Doğrar, dernek binasında açıklamalarda bulundu. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Yüzüncü Yılda Makina Sektörü’nde gelinen son durum toplantısının yapılacağını açıklayan Başkan Sarı, Türkiye genelinde 300 yerli imalatçı makina firmasının da bu toplantıda bir araya geleceğini açıkladı. Başkan Sarı, “Makine sektörü katma değer oluşturan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, ülkedeki istihdama ve ihracata katkı sağlayan bir sektördür. İmalat sanayi içerisinde kayda değer bir önemi olan makine sektörünün özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatında yüksek pay sahibi olduğu görülmektedir. Bu nedenle makina imalat sanayine ilişkin geniş konuların ele alınacağı MAKSİAD ev sahipliğinde gerçekleşecek büyük organizasyonda değerli konuklarımızı ağırlayacak olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“Denizli açısından önemli bir toplantı”

Daha iyisi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, “Ülkemizdeki makine ihracatlarını, ithalata dayalı bu konuda destek verdiklerimizi, ekonomiye olan katkımızı bu toplantıda anlatacağız. Yaklaşık 350 - 400 tane makine imalatçı firmamız toplantıda bulunacak. Denizli açısından önemli bir toplantı. Burada yüksek katma değerde ürün üreten makine sektöründe Denizli’mize daha iyi tekstil seviyesine getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hayatımızın her yerinde makine var. Yapacak olan toplantımız sadece MAKSİAD’ın toplantısı değil Denizli makine sektörünün toplantısı” dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Yavuz Aki ile dernek Saymanı Ayhan Doğrar da bu toplantının Denizli’ye ve sektöre büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.

Toplantıya; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Gen. Müd. Mehmet Yurdal Şahin, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, MAKFED (Türkiye Makina Federasyonu) üye dernek başkanları ve ülkenin birçok ilinden makina imalat sektörüne mensup iş insanlarının da davetlisi olduğu organizasyonumuza dernek üyeleri de katılacak.