Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yeni protokollere imza atmaya devam ediyor. Farklı sektörlerde çok sayıda firma ile çalışmalar yürüten Üniversite yönetimi, bilimsel ve akademik projelerin geniş bir yelpazede yürütülmesine önem veriyor.

YÖK ve Bilimsel Araştırma Projeleri alanlarında Türkiye’nin en iyi Üniversiteleri arasında gösterilen BUÜ, son işbirliği protokolünü Ağırman Makina ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. firması ile yaptı. Sözleşmeye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ağırman imza attı. Eğitim işbirliği, stajyer ve mezun istihdamı konusunda ortak projeler yürütülmesini hedefleyen protokol, öğrenci faaliyetlerine ve üniversitenin yatırım çalışmalarına da katkı sağlayacak.

“Bir adım sonrasını düşünmeliyiz”

Gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, araştırma ve proje üretme konularında üniversite olarak bugüne kadar gayretli bir çalışma yürüttüklerine işaret etti. Geride bıraktıkları süreçte ciddi bir ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizde genç, dinamik ve kaliteli bir akademik kadromuz var. Gerekli destek ve motivasyonu sağlayarak akademisyenlerimizi harekete geçirdik. İşbirliği sayımıza, proje sayımıza ve elde ettiğimiz çıktılara baktığımızda nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Başarının gelmesi ve hedeflere ulaşabilmek için bir adım sonrasını düşünmeliyiz. Farklı alanlarda çok sayıda protokole imza attık. Bugün de yine bizler için değerli bir işbirliği anlaşması imzalayacağız. Ağırman Makina firmasıyla önemli çalışmalara imza atacağımıza, faydalı projeler üreteceğimize, ülkemize ve milletimize katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Gelecek vizyonuna üniversite desteği

Ağırman Makina ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ağırman da Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İşletme olarak her zaman en iyisini yapmayı hedeflediklerini, bu çerçevede de akademik yönlendirmelere ihtiyaç duyduklarını söyleyen Fatih Ağırman; “Gelecek vizyonumuz çerçevesinde Üniversitemiz ve burada görev yapan akademisyenlerimiz ile çalışmayı önemsiyoruz” dedi.

Programda firma ile irtibat sağlayan ve ikili ilişkileri koordine edecek olan Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile firma yöneticileri de hazır bulundu.