BSH Türkiye tarafından hayata geçirilen Makers of Tomorrow projesi kapsamında pandemi döneminin başlangıcına kadar yüz yüze olan atölyelerle birlikte bin 953’ü kız öğrenciler olmak üzere toplam 4 bin 263 öğrenci kodlama eğitimi aldı. BSH Türkiye, tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü de kutladı.

BSH Türkiye tarafından hayata geçirilen Makers of Tomorrow projesi kapsamında pandemi döneminin başlangıcına kadar yüz yüze olan atölyelerle birlikte bin 953’ü kız öğrenciler olmak üzere toplam 4 bin 263 öğrenci kodlama eğitimi aldı. BSH Türkiye, tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü de kutladı.

BSH Türkiye, gençleri destekleyen projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, 2017 yılında başlayan ve inovatif olmanın gücünü sürdürülebilir bir anlayışla birleştirmeyi hedefleyen Makers of Tomorrow (Geleceği Kodlayanlar) projesi, katılımcı tüm çocukların hayallerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Yapılan açıklamaya göre, Geleceği Kodlayanlar projesi kapsamında Çerkezköy’de kurulan BSH MakersLab kodlama laboratuvarı ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri elektronik, robotik, 3D gibi alanlarda eğitim alırken, makersoftomorrow.online platformu ile de tüm Türkiye’deki gençlere erişilebilir kodlama eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Bin 953’ü kız öğrenci olmak üzere 4 bin 263 öğrenci kodlama eğitimi aldı

BSH’nin Kodluyoruz Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği özellikle kız çocuklarının katılımı teşvik edilen Makers of Tomorrow projesi kapsamında pandemi döneminin başlangıcına kadar yüz yüze olan atölyelerle birlikte bin 953’ü kız öğrenciler olmak üzere toplam 4 bin 263 öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca şirket, tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, “Daha iyi bir geleceği, sağlam temeller üzerinde inşa etmek için çalışıyoruz. Daha iyi ve sürdürülebilir bir yarının ise kız çocuklarının eğitimiyle doğrudan ilgili olduğunu biliyoruz. Şirket olarak üstlendiğimiz sorumlulukla geliştirdiğimiz projelerde çok sayıda çocuğun ve gencin hayatına değer katıyoruz. Bu bilinçle faaliyete geçirdiğimiz Makers of Tomorrow projesi (Geleceği Kodlayanlar) bizim için büyük önem taşıyor. 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz projede kız öğrencilerin sayısı giderek artarken toplam öğrenci sayısı ise 4 bin 263’e ulaştı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlarken bunu bilmek ve dahası için çalışmak tüm BSH ailesi için büyük bir mutluluk” dedi.