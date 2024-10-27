Türkiye ve Makedonya arasındaki kültürel farkındalığı arttırmak için Adana’ya gelen Makedonyalı öğrenciler, Yüreğir ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Türkiye ve Makedonya arasındaki kültürel farkındalığı arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kaymakam Aksu, Makedonyalı öğrencileri ve öğretmenlerini Adana’da konuk etti.

Makedonya’da Tefeyyüz ilköğretim okulunun yedi öğrencisi ve dört öğretmeni Adana’ya geldi. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, öğretmenleri ve öğrencileri Yüreğir ilçesinin tarihi yerlerini gezdirdi.

Yüreğir’deki gezilerinin ardından Adana müzesini de gezen öğrencileri ve öğretmenleri, kentin tarihine hayran kaldı.

Makedon öğrenciler ve öğretmenler, Yüreğir Birsem ve Sanat Merkezi’nde Yüreğirli öğrencilerle bir araya gelerek kendi yöreleri, tarihleri ve kültürleri hakkında sohbet etti.

Kaymakam Aksu, Makedon öğrencilere ve öğretmenlere giderken Adana ve Türkiye’nin kültürünü anlatan hediyeler verdi.