Kahramanmaraş merkezli iki depremle yıkılan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Ekibi (MAKE) Hatay’da enkaz bir binaya girip yaralı kediyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli iki depremle yıkılan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Ekibi (MAKE) Hatay’da enkaz bir binaya girip yaralı kediyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından hem yurt içi hem yurt dışı kurtarma ekipleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ederken, sahiplerinin hayatını kaybettiği ya da evlerinden ayrılırken yanlarına alamadığı hayvanlar da yine kurtarma ekipleri tarafından gözetlenip hayatları kurtarılıyor. Marmaris Arama Kurtarma ekibi Hatay’da bir enkazdan gelen kedi sesine doğru gitmesinin ardından kırılan merdiven ve duvarlardan geçerek içeride ağlayan hayvanı kurtararak bir kafese koyup bölgede faaliyet gösteren gönüllü veterinerlere teslim etti. Daha önce de Gaziantep Islahiye’de hem insan, hem de hayvan kurtaran dernek üyeleri "Can candır, bu kedicik de bize moral oldu. Kurtardığımız her hayat için göze aldığımız tehlikelerden korkmuyoruz" şeklinde konuştu.