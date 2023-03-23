DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Yığılca ilçesi yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yolu trafiğe kapattı uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza Düzce Yığılca karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 34 HA 1979 plakalı tır, sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makasladı. Makaslayan tır yolu tamamen trafiğe kapattı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken kapanan yol çekici yardımı ile çekilerek yol kısmen açıldı.

Kaza ili ilgili inceleme başlatıldı.