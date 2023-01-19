Kaza sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallei’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden gelen Y.G. yönetimindeki 27 PE 696 plakalı tır gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritte elektrik direğini yerinden söktü. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken bölgede trafik bir süreliğine kontrollü sağlandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde makas kıran tır geçtiği karşı şeritte elektrik direğini yerinden söktü. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken trafik bir süreliğine kontrollü sağlandı.

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