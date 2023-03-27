Maltepe D-100 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Makas atan sürücünün yanındaki şahıs ise o anları kayda aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi.