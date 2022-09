EnerjiSA Toroslar Elektrik Dağıtım A. Ş. Mersin Bölge Müdürü Sayın Tayfun SEVİNDİK, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'yı makamında ziyaret etti.

Sayın Adem KOCA, okullarımızda gelecek nesiller için daha güvenli ve daha iyi bir enerji ile ihtiyaç duyulan altyapı ve hizmetleri kurarak eğitim öğretime verdikleri destekleri için Sayın SEVİNDİK'e teşekkür etti.

Sayın Tayfun SEVİNDİK de kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğunu eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde her zaman her yerde her türlü desteği vereceklerini ifade etti.