MAK Danışmanlık tarafından 18 Ekim 2022 - 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan Mersin Büyükşehir Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçimi , Genel ve Yerel Seçim Memnuniyet ve Beklenti Araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı.

MAK Danışmanlık tarafından MERSİN BÜYÜKŞEHİR ’de yaşayan seçmen sayısının 
binde beşi olan 6500 kişi ile Mersin’in farklı ilçelerinde ev , işyeri ve açık alanlarında 
olmak üzere 18 yaş üstü katılımcılarla YÜZYÜZE görüşmelerle yapılan araştırmaya katılanların % 53.5 Erkekler , %  46.5 i kadınlardan oluştu.
Yarın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi olsa(ittifaklarda aynı olsa) oyunuzu 
hangi partiye verirsiniz? Sorusuna ;
CHP  % 48  
 MHP % 36
 Diğerleri % 7
Kararsız/Cevap Yok % 9 cevabı verildi.
Yarın Genel Seçim olsa oyunuzu aşağıdaki ittifaklardan hangisine verirsiniz?
HDP ve Ortakları  % 13
Cumhur İttifakı ( Ak Parti , MHP , BBP ) % 34
Millet İttifakı ( CHP , İYİ , DP , DEVA , GELECEK , SAADET ) % 43
CKararsız/ Cevap Yok % 10 cevabı verildi.

YARIN GENEL SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ SİYASİ PARTİYE VERECEKSİNİZ?


Partilerin İttifaksız Kendi Adayları İle girdiği Yerel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?
sorusuna ;
Ak Parti % 21
CHP % 25
MHP % 16
İYİ % 17
HDP % 13
DEVA % 2
GELECEK % 1
Diğerleri % 1
Kararsız/Cevap Yok % 6 cevabı veridi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz ?
 Sorusuna ;
Memnunum ve Çok Memnunum diyenlerin oranı % 44 ,
Memnun değilim ve Hiç Memnun Değilim  diyenlerin oranı % 47 
Kararsız/ Cevap Yok diyenler % 9 oldu.

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