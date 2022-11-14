MAK Danışmanlık tarafından 18 Ekim 2022 - 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan Mersin Büyükşehir Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçimi , Genel ve Yerel Seçim Memnuniyet ve Beklenti Araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı.

MAK Danışmanlık tarafından MERSİN BÜYÜKŞEHİR ’de yaşayan seçmen sayısının

binde beşi olan 6500 kişi ile Mersin’in farklı ilçelerinde ev , işyeri ve açık alanlarında

olmak üzere 18 yaş üstü katılımcılarla YÜZYÜZE görüşmelerle yapılan araştırmaya katılanların % 53.5 Erkekler , % 46.5 i kadınlardan oluştu.

Yarın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi olsa(ittifaklarda aynı olsa) oyunuzu

hangi partiye verirsiniz? Sorusuna ;

CHP % 48

MHP % 36

Diğerleri % 7

Kararsız/Cevap Yok % 9 cevabı verildi.

Yarın Genel Seçim olsa oyunuzu aşağıdaki ittifaklardan hangisine verirsiniz?

HDP ve Ortakları % 13

Cumhur İttifakı ( Ak Parti , MHP , BBP ) % 34

Millet İttifakı ( CHP , İYİ , DP , DEVA , GELECEK , SAADET ) % 43

CKararsız/ Cevap Yok % 10 cevabı verildi.

YARIN GENEL SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ SİYASİ PARTİYE VERECEKSİNİZ?



Partilerin İttifaksız Kendi Adayları İle girdiği Yerel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?

sorusuna ;

Ak Parti % 21

CHP % 25

MHP % 16

İYİ % 17

HDP % 13

DEVA % 2

GELECEK % 1

Diğerleri % 1

Kararsız/Cevap Yok % 6 cevabı veridi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz ?

Sorusuna ;

Memnunum ve Çok Memnunum diyenlerin oranı % 44 ,

Memnun değilim ve Hiç Memnun Değilim diyenlerin oranı % 47

Kararsız/ Cevap Yok diyenler % 9 oldu.