MAK Danışmanlık tarafından 18 Ekim 2022 - 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan Mersin Büyükşehir Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçimi , Genel ve Yerel Seçim Memnuniyet ve Beklenti Araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı.
MAK Danışmanlık tarafından MERSİN BÜYÜKŞEHİR ’de yaşayan seçmen sayısının
binde beşi olan 6500 kişi ile Mersin’in farklı ilçelerinde ev , işyeri ve açık alanlarında
olmak üzere 18 yaş üstü katılımcılarla YÜZYÜZE görüşmelerle yapılan araştırmaya katılanların % 53.5 Erkekler , % 46.5 i kadınlardan oluştu.
Yarın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi olsa(ittifaklarda aynı olsa) oyunuzu
hangi partiye verirsiniz? Sorusuna ;
CHP % 48
MHP % 36
Diğerleri % 7
Kararsız/Cevap Yok % 9 cevabı verildi.
Yarın Genel Seçim olsa oyunuzu aşağıdaki ittifaklardan hangisine verirsiniz?
HDP ve Ortakları % 13
Cumhur İttifakı ( Ak Parti , MHP , BBP ) % 34
Millet İttifakı ( CHP , İYİ , DP , DEVA , GELECEK , SAADET ) % 43
CKararsız/ Cevap Yok % 10 cevabı verildi.
YARIN GENEL SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ SİYASİ PARTİYE VERECEKSİNİZ?
Partilerin İttifaksız Kendi Adayları İle girdiği Yerel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?
sorusuna ;
Ak Parti % 21
CHP % 25
MHP % 16
İYİ % 17
HDP % 13
DEVA % 2
GELECEK % 1
Diğerleri % 1
Kararsız/Cevap Yok % 6 cevabı veridi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz ?
Sorusuna ;
Memnunum ve Çok Memnunum diyenlerin oranı % 44 ,
Memnun değilim ve Hiç Memnun Değilim diyenlerin oranı % 47
Kararsız/ Cevap Yok diyenler % 9 oldu.
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