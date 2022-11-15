Yukatel Kayserispor’un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı.
Yukatel Kayserispor’un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı.
Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 2-1’lık mağlubiyetle ayrıldığı müsabakada sarı kırmızılı takımın tek golünü Majid Hosseini kaydetti. Sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika sahada kalan Majid Hosseini 1 gol attı. Bu sezon ligdeki ilk golünü Konyaspor’a atan Majid Hosseini attığı gol sonrası sevinmedi.
Öte yandan Hosseini’nin ülkesindeki olaylar nedeniyle sevinmediği öğrenildi.
Yorumlar