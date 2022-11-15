Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 2-1’lık mağlubiyetle ayrıldığı müsabakada sarı kırmızılı takımın tek golünü Majid Hosseini kaydetti. Sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika sahada kalan Majid Hosseini 1 gol attı. Bu sezon ligdeki ilk golünü Konyaspor’a atan Majid Hosseini attığı gol sonrası sevinmedi.

Yukatel Kayserispor’un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı.

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