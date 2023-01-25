MAİS A.Ş.’nin koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayabilmek adına, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü bir eğitim merkezi olarak hayata geçirdiği MAİS Akademi, faaliyetlerine başladı. Merkez, teknolojik altyapısı, interaktif sınıfları, modern iç tasarımı ve sosyal imkanlarıyla eğitimde verimliliği üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

MAİS A.Ş.’nin koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayabilmek adına, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü bir eğitim merkezi olarak hayata geçirdiği MAİS Akademi, faaliyetlerine başladı. Merkez, teknolojik altyapısı, interaktif sınıfları, modern iç tasarımı ve sosyal imkanlarıyla eğitimde verimliliği üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Müşteri memnuniyeti anlayışını bir üst seviyeye taşımak isteyen MAİS A.Ş., MAİS Akademi’yi hayata geçirdi.

Yapılan şirket açıklamasına göre her biri konusunda uzman eğitimci kadrosuyla öne çıkan MAİS Akademi, modern ve teknolojik altyapıyla donatılan bir eğitim merkezi olarak faaliyetlerine başladı. Merkez, üst katında 2 bin 150 metrekare kapalı alana sahip 7 mekanik eğitim sınıfı, 2 ticari eğitim sınıfı, 2 dijital eğitim sınıfı, 4 koçluk odası ve sosyal alanlarıyla keyifli ve daha verimli bir eğitim deneyimi sunuyor. 630 metrekare kapalı alan, alt katında ise 2 ayrı sınıftan oluşan boya ve karoseri atölyesinde düzenlediği uygulamalı eğitimlerle deneyim ve beceri gelişimine katkı sağlıyor. Merkez 20 bin kişi/gün yıllık eğitim kapasitesiyle, sektöre uzman insan kaynağı sağlanmasında büyük önem taşıyor.

Merkez, sınıf eğitimleri, sanal sınıf eğitimleri, uzaktan eğitim, R-Learning online eğitim platformu, Renault sanal akademi (RVA) ve online değerlendirme platformu EVA’yla hem yerinde hem de online olarak eğitimlere erişim kolaylığı sunuyor.

Renault’nun global eğitim merkezi “Renault Academy”nin programlarına paralel olarak oluşturulan içerikler, ihtiyaç dahilinde lokal eğitim programlarıyla da destekleniyor. Eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlara verilen sertifikayla da eğitimler tescilleniyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "MAİS A.Ş. olarak, müşteri, yetkili satıcı ve çalışanların koşulsuz memnuniyetini şirketimizin en öncelikli hedefleri arasında konumlandırıyoruz. Bu üç başlığa da hizmet eden MAİS Akademi’yi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. MAİS Akademi’de verilen eğitimlerle en temel başlığımız olan müşteri memnuniyetini, kalite odaklı hizmet anlayışımızla birleştirerek en üst boyuta taşımak ana hedefimizi oluşturuyor. Çalışanlarımıza teknik eğitimlerin yanı sıra empati, uçtan uca müşteri ilişkileri yönetimi ve davranışsal kabiliyetlerinin artırılması gibi birçok konuda eğitimler sunan merkez, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini de desteklerken yetenekli insan kaynağının ortaya çıkmasına da imkan sağlıyor. Gelecek vizyonumuz dahilinde MAİS Akademi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.