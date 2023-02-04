Kurtarma çalışmaları Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Orman İşletme Şefi Fatih Türk ve orman personeli tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Gelen ihbar üzerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü 1 greyder ve 10 pikap ile bölgeye ulaşarak Gedof’un da (Gediz Offroad Grubu) destekleri ile öğrencileri güvenli bölgeye ulaştırdı.

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