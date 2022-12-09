Adana’da ağaçta mahsur kalan kedi, kendini kurtarmaya çıkan itfaiyecinin omzuna sarılarak indi.

Adana’da ağaçta mahsur kalan kedi, kendini kurtarmaya çıkan itfaiyecinin omzuna sarılarak indi.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde ağaca tırmanan bir kedi 24 saat boyunca aşağı inemedi. Çevre sakinleri kedinin hala ağaçta olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı. İtfaiye erinin omzuna sarılan ve ayrılmayan kedinin görüntüleri yürekleri ısıttı.

Kurtarılan kediye itfaiye erleri tarafından mama ve su verildi. O anlarda da kedi itfaiyecilerin yanından ayrılmadı.