Kars’ta elektrik direğinde mahsur kalan karga Aras EDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kars’ta elektrik direğinde mahsur kalan karga ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Akyaka ilçesinde bir karganın ayağına takılan ipin kabloya dolanması sonucu elektrik direğinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Elektrik dağıtım şirketi Aras ekipleri, akımı kesip çıktıkları direkteki kargayı kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan kargaya su içiren ekipler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.