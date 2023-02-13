İstanbul’da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Mürvet Kaya’nın cenazesi memleketi Kastamonu’nun Azdavay ilçesine getirildi. Bölgede yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı sebebiyle Mürvet Kaya’nın defin edilebilmesi için yakınları, Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 metre kar kalınlığının bulunduğu bölgede aralıksız 24 saat boyunca çalışarak köyün yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla Mürvet Kaya’nın cenazesi, Azdavay’ın Çömlektepe köyüne ulaştırıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mürvet Kaya, aile kabristanlığında toprağa verildi.

İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın Kastamonu’nun Azdavay ilçesine getirilen cenazesi, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede mahsur kaldı. Ekiplerin 24 saat aralıksız yol açma çalışmasının ardından cenaze defin edilebildi.

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